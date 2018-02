CMU : 1000 familles reçoivent leur carnet de santé à Saint-Louis - adakar.com

Saint-Louis - Quelque 1000 familles enrôlées dans le cadre de la Couverture maladie universelle (CMU) et affiliées au GIE "And Ligguey pour le développement de Goxu Mbaac’’, ont reçu mercredi leur carnet de santé, en vue de leur prise en charge sanitaire, a constaté l’APS.



Penda Faye, la coordonnatrice du GIE, a indiqué qu’une enveloppe de 4 millions 82 mille francs Cfa a été versée à la mutuelle de santé pour enrôler le maximum de familles, grâce à l’appui du président de la République, Macky Sall.



Elle a souligné que le GIE permet d’améliorer le cadre de vie des populations de Goxu Mbacc, avec une enveloppe de 31 millions de francs CFA de l’Etat, qui a permis de booster les activités génératrices de revenus, notamment dans les secteurs de l’environnement, de la santé et de l’éducation.



Le GIE a aussi contribué à la réfection des toitures de l’école de Goxu Mbacc 2, avec un financement d’un million de francs Cfa, souligne-t-elle.



