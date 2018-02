Le PM invite à ``accélérer la modernisation de la décharge de Mbeubeuss`` - adakar.com

Le PM invite à ``accélérer la modernisation de la décharge de Mbeubeuss`` Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar – Le président de la République Macky Sall a demandé mercredi au Premier ministre Mahammed Dionne d’"accélérer la modernisation de la décharge de Mbeubeuss et d’encadrer l’ouverture de décharges contrôlées dans les communes", a-t-on appris de source officielle.



Le chef de l’Etat a invité le chef du gouvernement "à engager avec tous les acteurs impliqués, un processus de concertations en vue de la mise en œuvre consensuelle d’une stratégie nationale de gestion intégrée et durable des déchets solides urbains", indique le communiqué du Conseil des ministres.



Selon la même source, le président Sall a demandé au Premier ministre de "diligenter, sans délai, au niveau national et dans l’agglomération de Dakar en particulier, un audit technique et financier du dispositif de gestion des déchets solides urbains qui évaluera également, l’efficacité et l’efficience de toutes les ressources humaines et financières spécialement mobilisées, par l’Etat, pour assurer le nettoiement systématique et le ramassage adéquat des ordures dans la capitale."



"Enfin, note le communiqué, le chef de l’Etat exhorte le gouvernement à intensifier le Programme national d’amélioration du cadre de vie avec l’installation de mobiliers urbains adaptés, ainsi que l’aménagement et la réhabilitation, sur l’ensemble du territoire national, de places publiques, d’espaces verts et des sites indispensables à la promotion d’une qualité de vie meilleure dans nos localités".



Concernant la modernisation de la gestion des déchets solides urbains, le chef de l’Etat ’’rappelle au gouvernement l’impératif d’assurer, en partenariat avec les collectivités territoriales, l’amélioration significative et durable du cadre de vie des populations à travers la modernisation soutenue du système de collecte, de traitement et de valorisation des déchets solides urbains", lit-on dans le texte.



