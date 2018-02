Kaffrine : le conseil départemental vote un budget de 343 millions de francs CFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Kaffrine : le conseil départemental vote un budget de 343 millions de francs CFA Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Tweet

Kaffrine - Le budget 2018 du conseil départemental de Kaffrine s’élève à 343 millions FCFA, a appris l’APS, mercredi.



‘’Les axes prioritaires concernent la santé, l’éducation et la jeunesse. Et nous allons avec l’ensemble des conseillers s’efforcer d’exécuter ce budget sous l’encadrement du préfet de Kaffrine, Mame Less Cabou, pour satisfaire les doléances et les préoccupations des populations’’, a dit le président du conseil départemental de Kaffrine, Adama Diouf.



Il s’exprimait lors d’une session du conseil départemental tenue sous la présidence du préfet de Kaffrine, Mame Less Cabou.



Le budget 2018 cible ces trois axes, a-t-il souligné, expliquant que le chef de l’Etat a décrété 2018 comme année sociale.



’’Et, à chaque fois que nous faisons un exercice budgétaire, nous gardons en repérage cette orientation nationale’’, a fait savoir M. Diouf.



A l’occasion de cette première session ordinaire de l’année, le conseil départemental de Kaffrine a remis aux lycée de Boulel et aux boudokas du département de Kaffrine des lots de matériel de reprographie et des tapis de compétition, d’une valeur de 2 millions 950 mille francs CFA.



Le budget pour l’exercice 2018 a été voté à une large majorité.



MNF/OID/ASG