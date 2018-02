Adoption du projet de loi relatif à la création d’un régime de pension complémentaire de retraite des fonctionnaires civils et militaires - adakar.com

Adoption du projet de loi relatif à la création d'un régime de pension complémentaire de retraite des fonctionnaires civils et militaires Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar – Le chef de l’Etat s’est félicité de l’adoption par le Conseil des ministres, mercredi, du projet de loi relatif à la création d’un régime de pension complémentaire de retraite des fonctionnaires civils et militaires, a appris l’APS



Ce projet de loi est adopté en application des recommandations issues de la Conférence sociale d’avril 2017 et des conclusions des travaux du comité ad-hoc Etat-Syndicat.



Le Conseil des ministres a aussi adopté le Projet de décret portant statut du personnel de la Recherche de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



"La mise en place d’un régime complémentaire obligatoire de pension permettra aux bénéficiaires, d’améliorer de manière significative, le niveau de leur pension de retraite et de conserver, un niveau de vie proche de celui qu’ils avaient pendant leur vie active", souligne le communiqué du Conseil des ministres.



