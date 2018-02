Rencontre gouvernement-centrales syndicales: La Fonction publique locale au cœur des débats - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Rencontre gouvernement-centrales syndicales: La Fonction publique locale au cœur des débats Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Enquête Plus

© Présidence par DR

Mahammed Boun Abdallah Dionne tient son nouveau gouvernement

Tweet

Le gouvernement a reçu hier l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Pour discuter du statut de la Fonction publique locale dont la loi date de 2011.



Le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a reçu hier l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités locales du Sénégal. Au sortir de la réunion, le porte-parole des syndicalistes, Amadou Khouma, a soutenu que les discussions ont porté sur le statut de la Fonction publique locale. Selon lui, le dossier concernant ce point a traîné.



‘’Cette loi qui date de 2011 comporte 22 décrets, mais malheureusement seuls les 14 ont été pris en compte’’, confie-t-il. Après cette rencontre avec le gouvernement, les syndicalistes ont promis de retourner à la base avant de donner leur position sur les propositions du gouvernement. C’est ainsi qu’une Assemblée générale est prévue aujourd’hui. ‘’La primeur, c’est d’abord la base. Il est vrai que c’est une réunion technique, très constructive, qui en partie a répondu à nos attentes par rapport à nos préoccupations’’, a déclaré Amadou Khouma.



De son côté, le porte-parole du gouvernement Seydou Guèye a salué l’attitude de l’intersyndicale. L’ordre du jour, dit-il, était de faire l’état de la mise en œuvre et du suivi de la Fonction publique locale, prévue par la loi du 30 mars en 2011 et qui portait sur le statut général des fonctionnaires des collectivités locales. Selon Seydou Guèye, les 8 décrets qui restent sont en cours.



‘’Il y a lieu de constater que le processus de mise en place de la Fonction publique locale n’est pas encore achevée et cela constitue une contrainte dans l’opérationnalisation de la réforme, malgré les résultats significatifs qui ont été obtenus. Au cours des échanges, des éléments d’orientation ont été dégagés et consignés dans un plan d’actions consensuels’’, constate le porte-parole du gouvernement. Aussi, selon ce dernier, la mise sur pied d’un cadre institutionnel et juridique a été envisagé pour, dit-il, ‘’parachever la réforme avec une mise en place du conseil supérieur de la fonction publique en fin février, début mars, pour que les questions puissent être réfléchies afin d’accompagner la réforme et sa mise en œuvre effective’’.



En définitive, au sortir de cette réunion technique, le Premier ministre a décidé de la mise en place d’un comité interministériel pour le suivi en attendant la mise en place du conseil supérieur de la fonction publique habilité à aborder cette question. A ce comité présidé par le ministre des collectivités locales, de l’aménagement et du développement du territoire, doivent prendre part les représentants de la Primature, les ministères de l’Intérieur, de l’Economie et des finances, du Travail, de la Santé et de l’Action sociale, le Haut conseil du dialogue social, l’Association des maires du Sénégal, des présidents de département. Ces derniers doivent se réunir une fois par semaine jusqu’à l’installation du conseil supérieur de la Fonction publique. Ce comité va étudier en urgence, au cours de sa première réunion, toutes les questions liées aux problématiques sociales notamment celle des indemnités de départ à la retraite, et la réintégration de certains travailleurs. ‘’Il devra ainsi proposer le cadre le plus approprié pour la gestion des ressources humaines ou les questions relatives au renforcement des capacités’’, a révélé Seydou Guèye.



AIDA DIENE