Campagne nationale de vaccination du cheptel 2017: Le département de l’élevage tire un bilan mitigé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Campagne nationale de vaccination du cheptel 2017: Le département de l’élevage tire un bilan mitigé Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

La ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye

Tweet

La campagne de vaccination de masse 2017 contre les maladies animales a connu des réussites, mais aussi des insuffisances. C’est ce qu’a noté hier le ministère de l’Elevage qui a tenu l’atelier-bilan de ladite campagne, à Dakar.



Le ministère de l’Elevage et des Productions animales et l’ensemble des acteurs du secteur se sont retrouvés à Dakar pour évaluer, du 29 au 30 janvier, la campagne nationale de vaccination du cheptel 2017. Ces dernières années, la vaccination de masse a concerné 5 maladies ‘’prioritaires’’ à savoir : la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la peste équine et la maladie de Newcastle.



Pour mener à bien ce travail, le ministre de l’Elevage avait procédé au recrutement, en 2016, de 40 docteurs vétérinaires, 60 ingénieurs des travaux d’élevage et 140 agents techniques qui ont été déployés sur le terrain. Toutefois, il a été relevé par l’ensemble des acteurs qu’en dépit des efforts consentis, ‘’les résultats sont encore en deçà de la norme universelle de 80% de taux de couverture vaccinale préconisée par l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) pour chacune des maladies citées’’.



C’est pourquoi, parmi les contraintes identifiées cette année, il y a, entre autres, l’insuffisance de ressources humaines et logistiques, le déficit de sensibilisation et d’implication des acteurs et leaders communautaires, le retard d’acquisition des vaccins et le déficit de parcs à vaccination et de la chaîne de froid. En attendant l’acquisition et la mise en service d’un système intégré de lyophilisation à l’Isra avec qui une convention a été signée pour alléger les procédures de fourniture, le département de l’Elevage a sollicité le service du Programme d’urgence communautaire (Pudc) pour la commande de vaccins à l’extérieur. Toutefois, une partie de la fourniture de ces vaccins est confiée actuellement à l’Isra, selon ses capacités de production.



Au titre de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2018, les techniciens du département ont dégagé de nouveaux objectifs. Il s’agit d’atteindre 50% de taux de couverture vaccinale pour la peste des petits ruminants, de la dermatose nodulaire contagieuse et pour la péripneumonie contagieuse bovine. 25% pour la maladie de Newcastle et 50% de taux de couverture pour la peste équine. Ainsi, dans le cadre du renforcement de la protection zoo-sanitaire 2018, une enveloppe d’un peu plus d’un milliard est prévue pour prendre en charge la prévention et le contrôle des maladies animales ainsi que la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale.



MAMADOU YAYA BALDE