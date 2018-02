Au Sénégal, Ankara place ses pions - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Au Sénégal, Ankara place ses pions Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

La ville de Dakar.

Tweet

Séduites par son programme d’infrastructures et ses bonnes perspectives économiques, les entreprises turques renforcent leur présence au pays de la Teranga.



Toutefois, aux yeux des deux parties, un tel volume est très en deçà des potentialités, et la balance penche nettement en faveur de la Turquie. À en croire le ministère du Commerce sénégalais, Dakar veut inverser la tendance. Mais ce ne sera pas chose aisée puisque aujourd’hui, avec Dubaï et la Chine, Istanbul est la principale « route du business » pour les importateurs sénégalais. Au point qu’il existe à Dakar des centres commerciaux spécialisés dans la vente de marchandises et de produits turcs. Un mouvement porté par la fréquence des vols commerciaux de Turkish Airlines.



Quelles sont les raisons d’une telle percée ? Selon Abdou Ndéné Sall, ministre délégué au Développement du réseau ferroviaire, elle peut s’analyser de diverses façons : « Il y a d’abord la vitalité de l’économie turque, la politique expansionniste de son dirigeant et l’efficacité de ses entreprises, notamment dans la mobilisation des fonds. Ensuite, la Turquie, faute d’avoir pu intégrer l’UE après avoir procédé à la transformation de son économie, s’est naturellement tournée vers l’Afrique, dont le dynamisme est indéniable. »