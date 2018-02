Sénégal -Football-Europe-Recrutement - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sénégal -Football-Europe-Recrutement Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Diafra Sakho envisage d`ouvrir une entreprise de menuiserie à Dakar

Tweet

Dakar (Sénégal) - Officiellement présenté à la presse lundi après avoir paraphé un contrat de deux ans et demi, Diafra Sakho a réussi son intégration dans son nouveau club en marquant mardi soir un but contre le Paris-Saint-Germain en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Rennes a certes été éliminé (2-3), mais qu’importe Diafra a montré que le club breton avait bien fait d’avoir misé sur lui.



D’où, cette sortie du coach rennais, Sabri Lamouchi : « C’est un profil que nous ne possédons pas aujourd’hui. C’est un buteur, un joueur qui pèse dans la surface ».



Pour son compatriote Pape Alioune Ndiaye, la proposition de 16,5 millions d’euros du club anglais est acceptée par son homologue turc. Il ne lui reste qu’à obtenir le permis de travail et à passer avec succès les examens médicaux, d’après Africatopsports.



Avec la Coupe du monde en ligne de mire, les joueurs sénégalais veulent se mettre en bonne posture dans leurs clubs pour taper à l’oeil du sélectionneur Aliou Cissé en vue d’intégrer sa liste des 23.



Dans cette optique, Lamine Sané, après sa mise à l’écart du groupe professionnel de Werder Breme (Bundesliga) pour des raisons disciplinaires, s’est présenté lundi au FC Metz pour passer une visite médicale… Mais aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs pour « des raisons qui n’ont pas encore filtré », estime L’Equipe.



Le frère de Salif Sané qui a fait part de sa volonté de jouer le Mondial devra vite se trouver un point de chute, parce que le club allemand l’a écarté de l’équipe première « jusqu’à nouvel ordre ».



Moussa Sow a, quant à lui, solutionné le problème de distance qui le rendait moins visible dans le championnat qatari. Il est revenu en Turquie pour signer à Bursaspor (Superlig), après un ‘’exil doré’’ à Al-Ahli Dubai.



Son compatriote et ami Demba Ba, pensionnaire de Besiktas, devrait certes rester dans le championnat turc mais en changeant de club. Ayant émis le souhait de revenir en équipe nationale, il est annoncé à Goztepe pour espérer plus de temps de jeu après sa grave blessure au tibia gauche contractée dans son ancien club chinois (Shangai Shenua), en juillet 2016.



Par ailleurs, Babacar Khouma et Baldé Diao Keita sont également convoités.



Le premier est dans le viseur de Crystal Palace (PL) qui aurait proposé 15 millions de livres pour recruter l’attaquant de Fiorentina (Serie A).



Tandis que Monaco (L1 française) vient de rejeter une offre de 45 millions d’euros de Naples pour son excentré sénégalais, recruté l’été dernier pour 30 millions.





ODL/catMercato : les footballeurs sénégalais ont la cote L’attaquant Diafra Sakho qui a signé lundi à Rennes (Ligue 1 – France) après avoir quitté West Ham (Premier League anglaise) et le milieu de terrain Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray – Turquie) ardemment convoité le club anglais Stoke City. Ces deux exemples auxquels s’ajoutent bien d’autres montrent que footballeurs sénégalais ont décidément la cote en cette fin de mercato hivernal, prévue mercredi à minuit.