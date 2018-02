Handball : Fréderic Bougeant reconduit à la tête de l’équipe féminine du Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Handball : Fréderic Bougeant reconduit à la tête de l’équipe féminine du Sénégal Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

L`équipe nationale féminine de handball se qualifie pour la demi-finale de la CAN

Tweet

Dakar (Sénégal) - L’entraineur français de handball, Frédéric Bougeant, a annoncé mercredi sa reconduction à la tête de l’équipe nationale féminine du Sénégal.



« C’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce la poursuite de mon aventure en tant que sélectionneur du Sénégal, écrit le coach de Nantes Loire Atlantique Handball (Division 1 féminine – France) sur sa page Facebook.



« Avec l’intégralité du staff présent en Angola, nous débuterons la préparation pour la CAN 2018, dès le mois de mars avec un stage qui se déroulera entre Nantes et Angers (en France) du 19 au 25 mars », a-t-il poursuivi



Contacté par APA, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de handball (FSHB), Cherif Ndiaye, a confirmé l’information.



Il a précisé que le Sénégal « n’a jamais été suspendu » par la Confédération africaine de handball (CAHB) après les évènements de la dernière édition (22e) du championnat d'Afrique des nations (CAN).



Organisé en décembre 2016 en Angola, le Sénégal, amené par Frédéric Bougeant, y avait réussi l'exploit de se qualifier en finale après avoir battu la Tunisie en demi-finale. Mais le lendemain, les Sénégalais ont été disqualifiés pour avoir fait jouer une joueuse (Doungou Camara) non qualifiée selon les règlements de la Fédération internationale de handball (IHF).



Après l’avoir disqualifiée, la Confédération Africaine de Handball avait ensuite suspendu la sélection sénégalaise pour quatre ans de toute compétition. Les autorités du handball sénégalais avaient à leur tour déposé un recours auprès de l’IHF pour contester la disqualification de leur équipe.



Mais jusque-là, la finale remportée par les Angolaises devant les Tunisiennes n’a pas été rejouée.



La prochaine édition du championnat d’Afrique des nations de handball-dames est prévue du 2 au 12 décembre 2018 au Congo Brazaville.



Le Sénégal a déjà peaufiné son plan de préparation qui va se faire en grande partie en France. 3 matchs seront au programme face à Nantes et Rennes.



Et « l’objectif » à Brazaville, selon Fred Bougeant, sera de décrocher le ticket qualificatif pour la Coupe du monde « Japon 2019 ».



ODL/of