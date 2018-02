L’ONU promet une participation significative à la conférence de Dakar du partenariat mondial pour l’éducation - adakar.com

Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

Les élèves reprennent le chemin des classes, ce 2 octobre

Dakar (Sénégal) - La Conférence mondiale pour la reconstitution des fonds du Partenariat Mondial pour l’éducation prévue ce 2 février 2018 à Dakar, va enregistrer une participation significative de dirigeants de l’Organisation des Nations Unies (ONU), a appris APA mercredi.



«L’Organisation des Nations Unies marquera sa présence de façon très significative à Dakar, le 2 février 2018, au cours de la Conférence de financement du Partenariat Mondial pour l’Education», indique le Centre d’information des Nations Unies (CINU) dans un communiqué reçu à APA.





Selon le texte, cette conférence parrainée conjointement par les président sénégalais, Macky Sall, et français, Emmanuel Macron, verra la participation de plusieurs Chefs d’Etat, de dizaines de ministres de l’Education du monde entier, de Représentants de la société civile et du secteur privé.



«Le Secrétaire général de l‘ONU, António Guterres, a désigné pour le représenter à Dakar, la Directrice générale de L’UNICEF et la Directrice générale de l’UNESCO. Seront également présents, le président de la Banque Mondiale, le Directeur Exécutif de l’ONUSIDA de même que la Haut-Commissaire adjointe du HCR et l’Envoyée du Secrétaire général pour la jeunesse», renseigne l’ONU.



En septembre 2017, à New York, une réunion de haut niveau sur le financement de l’éducation avait été organisée par l’ONU, en présence de son Secrétaire général, António Guterres.



A cette occasion, l’annonce du parrainage par le président sénégalais et par le président français de la troisième Conférence de restitution de fonds à hauteur de 3,1 milliards de dollars sur trois ans (période 2018-2020) et du Partenariat mondial pour l'éducation le 2 février 2018 à Dakar avait été faite.





