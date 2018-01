Macky Sall sur la tuerie de Boffa-Bayotte: “C’est inacceptable et on ne l’acceptera jamais...“ - adakar.com

Le président Macky Sall maintient toujours sa fermeté par rapport au drame de la forêt classée de Boffa-Bayotte qui a coûté la vie à 14 coupeurs de bois, occasionnant par la même 7 blessés. C’est «inacceptable et on ne l'acceptera jamais. Tant que je serai président de la République, force restera à la loi !» a-t-il martelé face à des ressortissants, diplomates et fonctionnaires sénégalais établis à Addis-Abeba (Ethiopie) où il a pris par au sommet de l’Union africaine (UA). Le chef de l’Etat a toutefois réitéré son ouverture au «dialogue», tendant ainsi la main «à nos frères du MFDC.»



Le président de la République qui est revenu sur ce drame condamné à l’unanimité par tous les Sénégalais s’est dit néanmoins ouvert. Mieux, il tend la main aux éléments du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). «Mais, je suis ouvert au dialogue. J'ai tendu ma main à nos frères du MFDC. Comme à Dakar ou à Pikine, s'il y a une tuerie, on va traquer les assassins, quels qu'ils soient.» Aussi le chef de l’Etat a-t-il rappelé l’interdiction de l’exportation du bois. «J'ai interdit toute exportation de bois sur le territoire. C'est à dire que quelqu'un qui tente de transporter du bois hors du Sénégal vers un autre pays encourt une peine définie par le code forestier dans le code pénal», a insisté le président Sall qui est rentré à Dakar hier mardi.



Déjà, en Conseil des ministres, le mercredi 17 janvier dernier, le président Macky Sall avait demandé «au gouvernement, de suspendre jusqu’à nouvel ordre, toutes les autorisations de coupe de bois et de procéder sans délai à la révision du Code forestier». En outre, il a donné instruction au gouvernement «de diligenter dans les meilleurs délais toutes les enquêtes nécessaires en vue de mettre la main sur les auteurs directs de cet acte et leurs complices; personnes qui seront recherchées, arrêtées, jugées et punies par la loi à la hauteur de leurs forfaits odieux. En outre, le chef de l’Etat demande aux forces de défense et de sécurité d’engager tous les moyens requis afin de neutraliser durablement toutes les bandes armées qui sévissent sur l’ensemble du territoire national.»



Une semaine, le jeudi 25 janvier 2018 le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor, Alioune Abdoulaye Sylla et le patron des enquêteurs, le chef de la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane, le lieutenant-colonel Issa Diack, lèvent un pan du mystère qui entourait jusque-là l’affaire de la tuerie de Boffa-Bayotte. «L’attaque du 06 janvier a été planifiée et exécutée par une personne. L’opération a été menée par des hommes de la localité, sous les ordres d’un lieutenant d'une faction qui s’est déplacé spécialement pour l’exécution de la tâche», avait révélé le Procureur Alioune Abdoulaye Sylla, lors d’un point de presse conjoint avec la Gendarmerie tenu à Ziguinchor.



Et le lieutenant-colonel Issa Diack rassurer que «des preuves tangibles et avérées attestent de l’implication directe des personnes qui ont été arrêtées…» D’ailleurs, 24 personnes ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt pour «association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, tentative d’assassinat, détention d’armes sans autorisation administrative, coups et blessures volontaires, vols en réunion».