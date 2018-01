Gouvernance - Macky Sall: “La Cour des comptes, l’Inspection générale d’État sont des corps impersonnels ...“ - adakar.com

Gouvernance - Macky Sall: "La Cour des comptes, l'Inspection générale d'État sont des corps impersonnels ..." Publié le mercredi 31 janvier 2018 | aDakar.com

Le débat sur les corps de contrôle de l’État et le traitement sélectif qui serait fait des différents dossiers continue de faire rage. Et le procès de Khalifa Sall en est une parfaite illustration selon les défenseurs du maire de Dakar.



Sans pour autant citer de dossiers ou entrer dans les détails, le président de la République a défendu le travail des différents corps de contrôle de l’État. Pour le chef de l’État, ce n’est pas parce qu’on est imposant ou qu’on est contre le pouvoir qu’on vous envoie un contrôleur. D’après Macky Sall, ceux qui incarnent les corps de contrôle sont à leur poste avant qu’il ne soit président et resteront à leur poste à la fin de son régime



Depuis Addis-Abeba où il se trouvait, le chef de l’État a loué la démocratie sénégalaise qui est très ancienne.



"On ne peut pas dire que quand on envoie un contrôleur à quelqu’un, c’est parce qu’il est contre le président. La Cour des comptes, l’inspection générale d’État sont des corps impersonnels, ceux qui sont là-bas y étaient avant mon arrivée à la tête du pays et je les laisserai là-bas, s’ils ne vont pas à la retraite. Ils servent l’État, il faut qu’on arrête l’amalgame et la confusion entretenue pour jeter le discrédit sur les institutions de la République. Le Sénégal est une démocratie, ça ne date pas d’aujourd’hui, ce n’est pas mon mérite, c’est un long processus historique. Mais on fait comme si nous étions les gladiateurs modernes, alors que nous n’avons rien fait, nous ne sommes que les héritiers de cette longue tradition, que nous allons garder et léguer aux générations futures", a dit le président de la République Macky Sall.



