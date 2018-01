Macky Sall: “Je ne prendrai pas un militaire pour en faire un ministre de l’Intérieur“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Macky Sall: “Je ne prendrai pas un militaire pour en faire un ministre de l’Intérieur“ Publié le mercredi 31 janvier 2018 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Le président gambien en visite officielle au Sénégal

Dakar, le 2 mars 2017 - Le président de la République Macky Sall a accueilli à l`aéroport le président de la République de Gambie. Adama Barrow effectue une visite officielle de 3 jours au Sénégal. Les deux chefs d`État ont animé une conférence de presse commune après leur entretien. Tweet

Le président de la République Macky Sall a, depuis Addis-Abeba, la capitale éthiopienne où il se trouvait pour participer au 30e Sommet de l'Union africaine, évoqué certaines questions de politique intérieur. Le chef de l'État a ainsi apporté une réponse par rapport aux exigences de l'opposition concernant le ministère de l'Intérieur et elle a été claire. Macky Sall n'entend pas nommer un militaire à la tête de ce département ministériel qui a en charge l'organisation des élections au Sénégal.



Pour le chef de l'État Macky Sall, l'opposition doit être cohérente dans sa démarche. Car elle ne peut pas crier victoire à chaque fois qu'elle gagne dans des localités dans une élection, pour ensuite remettre en cause le système dès lors qu'elle perde une élection, a expliqué Macky Sall.



"Le système électoral sénégalais est un système transparent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. S'il ne l'était pas, moi, je n'allais pas perdre quelques localités essentielles. Si on avait les moyens, vous croyez que moi, j'aurais eu que 25% au référendum à Touba ? Il faut que les gens arrêtent. Quand ils perdent, c'est le système qui n'est pas transparent. Mais quand ils gagnent quelque part, ils disent qu'ils ont laminé le pouvoir. Il faut être cohérent. Je ne prendrai pas un militaire pour en faire un ministre de l'Intérieur. Si c'est cela leur attente, c'est peine perdue. Qu'on travaille pour moderniser notre démocratie, c'est mieux. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui décide de qui sera président ou pas", a dit le chef de l'État.



Le président de la République Macky Sall a pris part au 30 sommet de l'Union africaine. En marge de ce sommet dans la capitale de l'Éthiopie, Macky Sall a également participé plusieurs autres rencontres.



MC