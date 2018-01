Le procès de Khalifa Sall et d’autres affaires judiciaires meublent la Une des quotidiens sénégalais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le procès de Khalifa Sall et d’autres affaires judiciaires meublent la Une des quotidiens sénégalais Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Photo: Revue de presse; Journaux Tweet

La presse quotidienne sénégalaise parue mercredi met l’accent sur le procès Khalifa Sall et Cie, mis en cause dans l’affaire de la gestion de la caisse d’avance e la ville de Dakar, et sur d’autres affaires judiciaires.



«Procès Khalifa Sall-48h chrono pour le président Lamotte», titre Le Témoin, précisant que le juge a décidé de suspendre l’audience jusqu’à vendredi pour vider les nombreuses exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défense.



Ce qui pousse EnQuête à parler de «vendredi décisif pour Khalifa Sall» car, le juge Lamotte décidera après-demain si l’affaire va être close.



Mais en attendant, nos confrères constatent des «débats houleux émaillés d’incidents». «Le maire de Dakar cautionne 12 villas», renseigne le journal.



«Procès de la caisse d’avance-Vendredi de vérité pour Khalifa et Cie», note Libération, alors que Walfadjri estime que «la visite de Macron fait suspendre le procès».



De son côté, Le Soleil s’intéresse à la procédure d’urgence devant la Cour de la Cedeao et révèle que «Khalifa Sall (est) débouté» parce que son procès à Dakar ne sera pas suspendu.



Parlant de l’affaire de la corruption supposée impliquant l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Libération informe que «le nom de Gadio (est) retiré du dossier d’accusation».



Ce rapport confidentiel jamais versé dans le dossier de Wade-fils fait la Une de Walfadjri qui note que «la Banque mondiale blanchit Karim Wade».



Selon nos confrères, une enquête menée à la demande de l’Etat du Sénégal certifie que les sociétés commerciales et immeubles attribués à Karim sont partie intégrante du patrimoine de Bibo Bourgi.



Le Quotidien traite toujours de l’affaire du pêcheur sénégalais tué par les garde-côtes mauritaniens et indique que «Nouakchott pêche dans la provocation».



«Le comportement provocateur de l’équipage est à l’origine de l’incident», souligne le journal.



«Meurtre d’un pêcheur sénégalais-Nouakchott invoque l’excuse de provocation», titre L’As.



Dans Sud Quotidien, «Macky Sall monte au front» sur l’affaire de la tuerie de Boffa et affirme : «Il est inacceptable et on ne l’acceptera jamais».





TE/APA