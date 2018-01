Coupe de ligue : Diafra Sakho marque à son premier match avec Rennes - adakar.com

News Sport Article Sport Coupe de ligue : Diafra Sakho marque à son premier match avec Rennes Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Setal

Un but, des déviations et des appels de balle pendant une mi-temps, Diafra Sakho a déjà marqué les esprits pour sa première avec le Stade Rennais, battu à domicile (3-2) par le PSG, mardi, pour la demi-finale de la coupe de la Ligue. Sur un centre venu de la gauche, l'attaquant sénégalais, au point de penalty, a placé sa tête pour réduire l'écart 3-1. Le match s'est terminé sur une victoire (3-2) pour les parisiens.



Le PSG s'est donc qualifié pour une cinquième finale d'affilée grâce à ce succès à Rennes, dans un match marqué par trois recours à la vidéo, deux buts refusés et l'exclusion de Kylian Mbappé.



Il a fait sa première apparition sous le maillot Rennais.



Quatre jours après l'officialisation de sa signature, Diafra a fait ses débuts avec le club de Ismaïla Sarr au Roazhon Park. L'attaquant international sénégalais a remplacé Gourcuff à la 46e minute..