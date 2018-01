La Cedeao renvoie le dossier au 20 février - adakar.com

News Politique Article Politique La Cedeao renvoie le dossier au 20 février Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Seneweb.com

Sénégal: première audition du maire de Dakar Khalifa Sall accusé de détournement

Le procès de Khalifa Sall qui s'est ouvert, hier mardi, à Abuja a été renvoyé au 20 février prochain. Motif invoqué par la Cour de justice: elle vient de s'imprégner du dossier qui oppose le maire de Dakar à l'Etat du Sénégal, informe Enquête.



Les avocats de Khalifa Sall, représenté par Me Clédor Ly ont saisi la juridiction internationale, car ils estiment que les droits de leurs clients ont été violés depuis le début de la procédure. Khalifa Sall et 5 autres de ses co inculpés sont jugés devant le tribunal correctionnel de Dakar pour, entre autres, détournement de deniers publics et blanchiment.



Du côté de l'Etat, c'est Me Ousmane Diagne, spécialiste en droit public et droit international qui a répondu à la convocation.