Poursuivi pour corruption présumée aux Etats-Unis : Gadio vers la liberté Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Dakarmatin

Ex-ministre sénégalais, Cheikh Gadio

«Gadio semble rouler tout droit vers la liberté», relate ce mercredi,Libération. Le journal précise que le nom de l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Wade a été retiré du dossier d'accusation.



Face à cette liberté qui s'annonce pour le leader de «Louy Jot Jotna», le canard de Mermoz se demande: est-ce le fruit de l'arrangement évoqué par le parquet lors de première comparution de son co-accusé Patrick Ho devant le tribunal le 08 janvier dernier?



Par ailleurs,Libérationprécise que ceci n'est pas une surprise. Car, le Ministère public a posé plusieurs actes faisant croire que c'est Patrick qui est visé. Ce, puisque depuis le 28 novembre 2017, Cheikh Tidiane Gadio avait obtenu une libération sous caution



Pour rappel, Gadio et son co-accusé avaient été arrêtés aux Etats-Unis et poursuivis pour corruption présumée. Et, le Sénégalais avait été assigné en résidence surveillée.



