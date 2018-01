Décentralisation : Enda Ecopop pose le débat sur la planification urbaine - adakar.com

Décentralisation : Enda Ecopop pose le débat sur la planification urbaine

Axé sur le thème "Lignes directrices internationales sur la planification urbaine, territoriale et perspectives sur les politiques et pratiques de planification urbaine et territoriale au Sénégal", l'atelier initié ce mardi à Dakar par l'Organisation non gouvernementale "Enda Ecopop", a permis aux différents acteurs, partenaires et autres participants de jeter les bases d'une consolidation des approches et pratiques territoriales pour l'amélioration de la gouvernance locale au Sénégal.



Un conclave d'une importante capitale et non négligeable selon le directeur de cabinet du ministre du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, Yatma Guèye. "L' Afrique, continent le moins urbanisé de l'humanité à l'heure actuelle, connait la plus forte croissance urbaine du monde avec un taux de croissance urbaine de 4,5% soit le taux le plus élevé au monde. La population urbaine du continent de 41% en 2010, va passer à 63% du total à l'horizon 2050", dit-il.



Yatma Guèye d'ajouter : "le continent africain va abriter d'ici 2050 le quart de la population mondiale. Ces changements majeurs de la structure de la population vont bouleverser nos sociétés et auront des conséquences non négligeables sur la gouvernance des États et la définition des politiques publiques prenant en compte la structure démographique et l'aspiration des populations".



Abordant le domaine de la planification urbaine et territoriale. M. Guèye est d'avis qu'elle "permet de mieux assurer la sécurité alimentaire, d'organiser les relations entre les villes et les territoires, les utilisations sociales et économiques mixtes et les espaces publics de qualité. La sécurité routière, la mobilité urbaine abordable, accessible et durable, la gestion de l'eau et les risques climatiques sont également des points spécifiques, de même que la culture en tant que composante prioritaire des plans et stratégies urbains".