"Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation" d'Ousmane Sonko : Sur un air d'« Ali Baba et les Quarante Voleurs» Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Leral.net

L`inspecteur des impôts Ousmane Sonko fait face à la presse

Dakar, le 24 août 2916 - L`inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko, patron du parti "Pastef, les patriotes", a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur son audition avortée par le Conseil de discipline de la fonction publique. Tweet

Flanqué de Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye, les avocats Boucounta Cissé et Ibrahima Diawara, Ousmane Sonko, le leader de PASTEEF a tenu cet après-midi, dans un hôtel de la place, la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé "Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation". Dénonçant « corruption », « concussion », et « délit d’initié », Ousmane Sonko a tout simplement lancé des crochets et des uppercuts à l’endroit du Président de la République, Macky Sall, au Premier ministre, Abdallah Boun Dionne, à Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l'Energie et des Mines et à Amadou Bâ, ministre des Finances.