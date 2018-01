Incendie à Saré Wouddou à Kolda : Le chef du village lance un appel à l’aide - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Incendie à Saré Wouddou à Kolda : Le chef du village lance un appel à l’aide Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Sénégo

© aDakar.com par DF

Un violent incendie s`est déclenché à la gare Petersen de Dakar

Un violent incendie s`est déclenché, cet après midi, à la gare Petersen de Dakar. Les sapeurs pompiers se sont aussitôt déportés sur les lieux du sinistre pour tenter de maîtriser le feu. Tweet

Les victimes de l’incendie de Saré Wouddou, un petit village situé dans la commune de Saré Bidji, à l’Ouest du département de Kolda, sont encore sous le choc, près de 48 heures après le violent incendie qui a ravagé leurs habitations le 20 janvier dernier. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants.



Au total, huit cases en paille, quatre cuisines, des effets vestimentaires, de l’argent, des ustensiles de ménage et des chèvres ont été consumés par les flammes. Le sinistre s’est déclaré dans une cuisine construite en bambou et couverte de paille avant de se propager sur toutes les cases sous le regard impuissant des habitants. « Il y avait une femme qui préparait le petit déjeuner, elle est sortie pour chercher de l’eau et, avant son retour, elle a trouvé que la cuisine a pris feu. Les flammes se sont ensuite propagées dans deux autres maisons. Il y avait beaucoup de bagages dont des vêtements, des ustensiles de cuisine, de l’argent dans l’une des cases et des chèvres dans la case voisine. On a tout perdu dans l’incendie », a déclaré Amadou Baldé, chef du village de Saré Wouddou. Il a lancé un appel aux autorités et à toutes les bonnes volontés à venir en aide aux familles sinistrées qui ont tout perdu dans cet incendie. En attendant, les villageois se mobilisent pour leur porter secours. Les jeunes vont chercher de la paille pour la reconstruction des cases et élargir la piste qui relie Saré Wouddou à la route de Saré Bidji afin de faciliter l’accès au village. Il faut dire que l’arrivée des sapeurs-pompiers qui avaient été contactés pour éteindre l’incendie a été retardée par le mauvais état de la route.



La brigade de gendarmerie de Kolda et le sous-préfet de Saré Bidji se sont également rendus sur le lieu pour consoler les populations et procéder au constat.