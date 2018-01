Ousmane Sonko: « Tant que des monogames dirigent ce pays, on ira nulle part… » - adakar.com

Ousmane Sonko: « Tant que des monogames dirigent ce pays, on ira nulle part… » Publié le mardi 30 janvier 2018

Conférence de presse des députés Ousmane Sonko et Abdou Sané sur le zircon

Dakar, le 21 septembre 2017 - Les députés Sonko et Abdou Sané vont porter le combat à l`hémicycle. Ils l`ont annoncé, hier, au cours d`une conférence de presse.

C’est le pique lancé au président Macky Sall qui a fait éclater de rire toute l’assistance venue pour la cérémonie de dédicace de son brûlot intitulé « Pétrole et Gaz au Sénégal: chronique d’une spoliation ». Ousmane Sonko s’en ai pris dans la rigolade à son collègue député Mamadou Lamine Diallo pour lancer une grimace au président Sall.



« Tant que des monogames dirigent ce pays, on ira nulle part« , a taquiné le président du parti Patriote du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef-Les Patriotes) en s’adressant au leader du mouvement Tekki, comme pour dire que le président Macky Sall ne peux pas amener très loin le pays.