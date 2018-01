Ousmane Sonko: « C’est de l’amour de ma mère que je puise ce courage, cette détermination… » - adakar.com

Ousmane Sonko

Si le moral du président du parti Patriote du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef-Les Patriotes) n’est toujours pas sapé malgré les épreuves qu’il a traversé, c’est bien parce qu’il y’a une personne particulière et très proche de lui qui lui transmet cette énergie qui le revigore d’épreuve en épreuve.



A l’occasion de la cérémonie de dédicace de son livre ce mardi et qui traite de l’histoire ancienne et récente de la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal, intitulé « Pétrole et Gaz au Sénégal: chronique d’une spoliation », Ousmane Sonko révèle à l’assistance que sa mère joue un rôle déterminant dans sa capacité à surmonter les épreuves. « Ma mère est la première personne qui me soutienne et en qui je puise ce courage, cette détermination pour ne jamais renoncer dans mon combat. Le jour ou ma famille avait appris que j’ai été radié, certains étaient en pleure et elle leur à dit, s’il est radié, et après?« , a témoigné l’auteur du brûlot qui relance le débat sur la gestion du pétrole et du gaz par le régime du président Sall.