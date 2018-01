Le Pds va accueillir Macron avec des brassards, habits rouges… - adakar.com

Le Pds va accueillir Macron avec des brassards, habits rouges… Publié le mardi 30 janvier 2018

Le Comité Directeur du Pds, réuni lundi dernier, a examiné la visite du président Macron et appelé les Sénégalais à l’accueillir autrement.



A propos de la visite du président français au Sénégal, du 1er au 3 février, le comité directeur appelle les Sénégalais à sortir pour « accueillir partout où se rendra Emmanuel Macron, président de la République française, et manifester dans le même temps, pacifiquement, leur colère et leur dégoût de Macky Sall, de son régime et de sa politique, avec des brassards rouges et des habits rouges, des pancartes explicites en défense d’une démocratie véritable au Sénégal, contre le régime de la fraude électorale et du mensonge.



Oumar Sarr et Cie continuent ainsi leur « combat pour défaire Macky Sall et ses projets sinistres pour notre pays ». Dans ce sens, note le communiqué, des mesures seront prises pour associer toutes les organisations de l’opposition, de la société civile et des syndicats aux manifestations.



« Les Sénégalaises et les Sénégalais doivent partout où ils le peuvent afficher leur mécontentement et protéger notre démocratie menacée par Macky Sall et son clan », ajoutera le communiqué.