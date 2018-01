Diourbel bientôt doté d’un service d’accueil d’urgence - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Diourbel bientôt doté d’un service d’accueil d’urgence Publié le mardi 30 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Tweet

L’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel va disposer bientôt d’un service d’accueil d’urgence (SAU) d’un coût estimé à 80 millions de FCFA, financé par le Conseil départemental, a appris l’APS, mardi.



Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche visant à assurer le développement de cette structure sanitaire qui reçoit beaucoup d’accidentés de la route, explique-t-on.



S’exprimant lors d’un point de presse, le président du conseil départemental, Khadim Guèye, a indiqué que le SAU est la priorité des priorités de l’institution départementale, l’hôpital de Diourbel se positionnant parmi les trois meilleurs hôpitaux du Sénégal.



M. Guèye a signalé que la ville abrite maintenant une faculté de médecine avec diverses spécialités. D’où, selon lui, "la nécessité de mettre des équipements et du matériel pour permettre aux professeurs d’exercer et d’enseigner’’.



Ce mardi, les conseillers présents dans la salle ont voté à l’unanimité les comptes administratifs



Dans son rapport introductif, le Conseil départemental de Diourbel a rappelé avoir exécuté des projets à hauteur de 57 millions 672 mille 774 FCFA et lancé des marchés de travaux et d’équipements pour un montant de 79 millions de FCFA.



ID/ASG/PON