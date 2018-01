Vers une harmonisation des listes des maladies professionnelles - adakar.com

Vers une harmonisation des listes des maladies professionnelles Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Le ministre du Travail, Samba Sy

Les assises nationales de validation des projets de listes des maladies professionnelles constituent "une étape importante" pour la mise en place d’un cadre juridique harmonisé dans l’espace des Etats membres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES), a indiqué, mardi, le ministre du Travail, Samba Sy.



"Cette activité vient à point nommé, au regard des enjeux et défis majeurs que soulèvent la problématique de la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi que la prise en charge des victimes, axes majeurs qui constituent un pilier important de notre système de sécurité sociale", a-t-il dit.



Il s’exprimait lors de la rencontre nationale de validation du projet de liste des maladies professionnelles, du barème d’indemnisation des séquelles des accidents du travail et maladies professionnelles et des supports de collecte d’informations des Etats membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale.



"Durant cette rencontre de deux jours, les experts vont échanger sur la liste des maladies professionnelles actualisée et harmonisée sous la forme de tableaux, le barème indicatif des indemnisations des séquelles, les supports de collecte d’information, entre autres", a renseigné M. Sy.



L’objectif vise "(…) une appropriation de ces documents par l’ensemble des acteurs et la formulation d’éventuelles observations en vue d’en améliorer la qualité", a précisé le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions.



