Bokk Gis Gis condamne ''la répression barbare et délibérée'' contre les pécheurs Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Pape Diop, leader de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis

La Coalition "Bokk Gis Gis’’ dirigée par Pape Diop condamne ‘’la répression barbare et délibérée’’ contre des pêcheurs sénégalais dans les eaux maritimes entre le Sénégal et la Mauritanie où l’un d’entre eux a été tué samedi par les gardes côtes mauritaniens.



‘’Si nous ne dénions aucunement le droit légitimes de nos voisins sur leurs ressources halieutiques, nous n’en condamnons pas moins avec la plus ferme énergie cette répression barbare et délibérée contre des pécheurs sans défense’’, écrit la coalition dans un communiqué reçu à l’APS.



‘’Nous nous élevons avec la plus grande fermeté contre ces pratiques d’un autre âge qui bousculent toutes nos certitudes sur le commun désir de vie commune qui devrait être le socle de nos relations avec nos frères de Mauritanie’’, fait-elle valoir.



Selon Bokk Gis Gis, ‘’ces actions sont potentiellement dangereuses et risquent de détériorer durablement des relations qui ne devraient être que fraternelles entre deux pays que tout lie : l’histoire mais surtout la géographie’’.



‘’En relation avec cette dernière considération, nous exhortons les autorités sénégalaises à observer la plus grande retenue et se garder de toute décision inconsidérée. Les autorités sénégalaises devraient surtout privilégier l’anticipation et la prévention pour préserver nos compatriotes mais aussi la qualité de nos relations de bon voisinage’’, écrit Bokk Gis Gis.



