Kaolack : adoption du budget de la mairie arrêté à 3,4 milliards de francs - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Kaolack : adoption du budget de la mairie arrêté à 3,4 milliards de francs Publié le mardi 30 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Tweet

Le conseil municipal de Kaolack (centre) a adopté mardi à l’unanimité le budget de la mairie pour l’exercice 2018 arrêté à la somme de 3, 4 milliards de francs CFA, a constaté l’APS.



Le nouveau budget de la commune a enregistré une hausse de plus 200 millions de francs comparativement à l’année précédente contre 3, 2 milliards de francs CFA, a-t-on appris sur place.



La part belle revient au fonctionnement dont le budget est estimé à 2, 4 milliards de francs CFA pour l’exercice 2018 contre 2, 3 milliards de francs en 2017 soit une hausse de plus de 100 millions de francs CFA.



L’investissement représente environ 984 millions de francs soit 29 % du budget. Cette valeur relative était de l’ordre de 27 % en 2017.



"Cela démontre notre ferme engagement à faire davantage de réalisations pour notre cité notamment dans les secteurs de l’assainissement, de l’éclairage public et des infrastructures sociales de base", a commenté Mariama Sarr, maire de la commune.



"Le budget a pris en compte les préoccupations des conseillers municipaux émises lors des sessions d’orientation budgétaire", a-t-elle expliqué.



AFD/AKS/ASB/OID