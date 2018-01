Le Sénégal accueille la plus forte communauté française au sud du Sahara - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Le Sénégal accueille la plus forte communauté française au sud du Sahara Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Emmanuel Macron, le nouveau président de la République Française

Tweet

Près de 25.000 ressortissants français vivent au Sénégal, soit "la principale communauté française" de l’Afrique au sud du Sahara, a révélé mardi l’ambassadeur de France au Sénégal.



S’exprimant dans un entretien accordé à l’APS, le diplomate français a souligné que beaucoup parmi les expatriés français "sont particulièrement actifs dans les domaines" des organisations non gouvernementales et des entreprises.



Il a souligné que lors de la visite qu’il entame dans le pays à partir de jeudi, le président Macron s’exprimera devant les Français vivant au Sénégal à la résidence de l’ambassadeur de France.



M. Bigot a souligné que cette communauté "témoigne que les liens entre la France et le Sénégal sont bien sûr des liens historiques, des liens politiques mais aussi et d’abord humains". Ces liens ont pour piliers les diasporas des deux pays, a-t-il souligné.



Les Présidents Macky Sall du Sénégal et Emmanuel Macron de France co-présideront la Conférence de financement du Partenariat mondial (GPE, en anglais) pour l’éducation "Un investissement pour l’avenir" qui se tiendra à Dakar, les 1er et 2 février 2018.



La Conférence de financement du GPE cherche à mobiliser 3,1 milliards de dollars de la part des bailleurs pour la période 2018 – 2020.



Il s’agit de soutenir l’éducation de 870 millions d’enfants dans 89 pays en développement dans lesquels vivent 78 % des enfants non scolarisés dans le monde.



Pour les pays en développement, l’objectif est qu’ils accroissent leur financement intérieur pour atteindre 20 % de leur budget.



ASG/ASB/OID