Panel de haut niveau sur les comptes nationaux de l’Education, mercredi

Un panel de haut niveau sur les comptes nationaux de l’Education se tiendra mercredi, à partir de 15h, au Radisson Blu de Dakar, dans le cadre de la Conférence internationale de financement du Partenariat mondial pour l’Education (PME), annonce un communiqué reçu à l’APS.





Ce rencontre sera suivie jeudi de l’inauguration du Collège d’enseignement moyen de Hann BelAir par les Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron.



Le vendredi, à 8h au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio se tiendra la rencontre des ministres suivie à 14 h de la conférence sur le financement coparrainée par les présidents sénégalais et français, apprend t-on.



Le samedi à 9h, sera organisée à l’Ambassade de France un Panel sur "Education et numérique".



OID/PON