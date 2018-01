Sénégal: nouvelle semaine de procès pour Khalifa Sall - adakar.com

Le maire de Dakar Khalifa Sall à l`Hôtel de Ville le 22 octobre 2014

Au Sénégal, une nouvelle semaine de procès pour le maire de Dakar et ses co-accusés s'ouvre. Le procureur de la République a rejeté les irrégularités invoquées pendant plusieurs audiences par la défense. Cette dernière plaide, elle, en faveur d'une annulation pure et simple de la procédure. Le maire de Dakar et ses co-accusés sont soupçonnés de détournement de fonds publics dans l'affaire dite de la « caisse d'avance ».



« J'ai souffert trois jours au cours desquels le droit a été déconstruit », c'est par ces mots que le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, a ouvert son réquisitoire sur les exceptions soulevées par la défense la semaine dernière. Des exceptions irrecevables, estime le magistrat qui accuse les avocats du maire de Dakar d'avoir entamé une défense au fond tout en souhaitant éviter à Khalifa Sall un procès public.