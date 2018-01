Macky Sall pour une gestion de la pêche entre Dakar et Nouakchott - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Macky Sall pour une gestion de la pêche entre Dakar et Nouakchott Publié le mardi 30 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par DR

Le président de la République Macky Sall a fait son adresse à la Nation à l`occasion de la fin de l`année

Tweet

Dakar (Sénégal) – Le président Macky Sall a appelé ses compatriotes à l’apaisement, invitant toutefois Nouakchott à gérer avec Dakar la question de la pêche, dans une réaction faite depuis Addis-Abeba, peu après l’éclatement d’émeutes à Saint-Louis à la suite du meurtre d’un pêcheur de cette ville du Nord du Sénégal par des garde-côtes mauritaniens.



«Nous devons pouvoir gérer, à travers les deux gouvernements, la question de la pêche, de la transhumance du bétail, de la circulation des personnes et des biens entre les deux pays», a dit Macky Sall dont les propos proférés depuis le 30e sommet de l’UA ont été recueillis par le quotidien national Le Soleil.



«Nous sommes des voisins. Nous ne pouvons pas continuer de vivre ainsi. Evidemment, nous devons respecter la souveraineté de chaque pays. Au Sénégal, il faut qu’on améliore cette situation. Mais on ne peut pas tirer comme ça sur des voisins», a poursuivi Macky Sall.



Selon Le Soleil, le chef de l’Etat sénégalais a eu un bref entretien avec son homologue de la Mauritanie, suivi d’une poignée de main.



Durant la journée d’hier lundi, Saint-Louis a connu de violentes émeutes perpétrées par des pêcheurs de Guet-Ndar (un quartier de St-Louis), suite à la mort de leur collègue Fallou Diakhaté, abattu dans les eaux territoriales mauritaniennes par des gardes-côtes.



Le calme est revenu grâce à l’intervention du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui s’est rendu sur place et a, entre autres mesures d’apaisement, promis un patrouilleur de l’Armée pour protéger les pêcheurs.





ET/cat