Le procès de Khalifa Sall et codétenus dans le cadre de la caisse d’avance de la ville va connaitre sous peu un nouvel acteur. La commune de Mermoz-Sacré Cœur s’invite en tant que partie civile dans ledit procès. L’annonce a été faite hier, lundi 29 janvier par le maire de la commune. Barthélémy Dias, qui promet ainsi de se constituer partie civile dans ce dossier. Convoquant l’alinéa 4 du Code général des collectivités locales, il a indiqué que «les communes que nous sommes, nous participons au budget de la ville de Dakar».



S’attaquant au dossier en question, Barthélémy Dias a soutenu mordicus que les faits de détournement de deniers publics, reprochés à son camarade de parti, sont faux. Se voulant clair, il a indiqué que les fonds en question ne sont rien d’autre que «des fonds politiques».



Par conséquent, il a estimé que la «récréation est terminée». S’offusquant du rejet de la constitution de Me El Hadj Diouf pour le compte de la mairie, Barthélémy Dias a laissé entendre qu’il était anormal de sortir Me Diouf alors qu’il y a eu des avocats qui ont insulté le maire Khalifa Sall.



Pour ce faire, il a décidé de prendre le tonitruant avocat, Me El Hadj Diouf, pour la défense des intérêts de sa mairie. Pour lui, ce qui est en train de se passer actuellement au tribunal est inacceptable. Il a invité «certains magistrats à se ressaisir» car, pour lui, ils seront poursuivis par l’article 112 du code de procédure. Au juge Lamotte, il lui a aussi demandé de ressaisir et de dire le droit.