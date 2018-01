Saint-Louis: Vers l’envoi d’une patrouille maritime pour sécuriser les pêcheurs - adakar.com

Publié le mardi 30 janvier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Le gouvernement sénégalais va envoyer une patrouille militaire pour assurer la sécurité des pêcheurs sénégalais qui exercent à Saint-Louis (nord), a annoncé, lundi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye.



Des garde-côtes mauritaniens ont tué samedi un pêcheur sénégalais dans les eaux frontalières entre les deux pays. La victime se trouvait sur une pirogue en compagnie de huit autres pêcheurs, lorsqu’elle a été atteinte mortellement par balle.



Le ministre de l’Intérieur a indiqué que la présence de la marine sénégalaise a pour objectif de sécuriser les côtes sénégalaises afin que les pêcheurs sénégalais ne soient plus victimes des balles de garde-côtes mauritaniens.



Le ministre s’exprimait depuis le balcon de la gouvernance de Saint-Louis devant des pêcheurs, des populations et des notables de Guet Ndar.



Le chef de l’Etat, Macky Sall, est résolument déterminé à trouver toutes les solutions durables et louables pour permettre aux pêcheurs de Guet Ndar d’être sécurisés dans leurs activités quotidiennes, a assuré Aly Ngouye Ndiaye.



Le ministre a par ailleurs souligné que le président, Macky Sall qui participe au sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, a pris en charge cette affaire et s’est entretenu avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz,



"Dès le retour du chef de l’Etat, le Sénégal et la partie mauritanienne, vont se rencontrer pour déterminer les causes de l’incident et voir ensemble les moyens et solutions pour que plus jamais cela n’arrive dans l’avenir", a soutenu Aly Ngouye Ndiaye.



Le ministre de l’Intérieur a appelé au calme les populations de Nguet Ndar. Il a souligné que le corps de la victime est retenu à Nouakchott par la volonté des autorités sénégalaises qui ont réclamé une autopsie avant son rapatriement.