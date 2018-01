Les quotidiens sénégalais à fond sur les émeutes à Saint-Louis contre la mort d’un pêcheur - adakar.com

Les quotidiens sénégalais à fond sur les émeutes à Saint-Louis contre la mort d'un pêcheur Publié le mardi 30 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

Les émeutes de pêcheurs de Guet Ndar (Saint-Louis, Nord) qui protestent contre la mort d’un des leurs, tué par balle par des garde-côtes mauritaniens, alimentent les quotidiens sénégalais parus mardi.



«Émeutes à Saint-Louis : Guet-apens à Ndar», titre L’Observateur, soulignant que la vieille ville était hier à feu et en larmes avec la mort de Fallou Diakhaté, les lacrymogènes des forces de l’ordre et les renforts de l’armée.



Dans ce journal, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, promet un patrouilleur de l’Armée pour protéger les pêcheurs contre les garde-côtes mauritaniens.



«Il faut que la lumière soit faite sur cette affaire», estime Macky Sall.



«Saint-Louis s’embrase, Macky se braque, Aziz s’excuse», rapporte Vox Populi qui fait état de violentes manifestations des Guet-Ndariens.



Après ce meurtre, le journal renseigne que le Sénégal déploie un navire de guerre à la frontière pour protéger les pêcheurs.



Suite au meurtre d’un pêcheur sénégalais en Mauritanie, L’As informe que «Macky et Aziz prennent le dossier en main».



Nos confrères révèlent qu’un émissaire de la Mauritanie est attendu à Dakar, ce mercredi.



Quoi qu’il en soit, Le Quotidien note un «temps agité à Ndar» sanctionné par un saccage de biens mauritaniens à Saint-Louis.



Ce faisant, Macky Sall indique que « cette situation ne peut plus continuer».



«Représailles contre la mort d’un pêcheur-C’était chaud à Saint-Louis. Des boutiques de Mauritaniens saccagées. Une dizaine d’agents des forces de l’ordre blessés», raconte Walfadjri.



«On ne peut pas tirer comme ça sur des citoyens», réagit Macky Sall dans Sud Quotidien qui révèle ce tête-à-tête Macky Sall-Aziz à Addis Abeba.



Toutes choses qui font dire à EnQuête qu’il s’agit là d’ «une affaire d’Etat».



