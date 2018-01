Plus de 2,5 tonnes de drogues incinérées à Kaolack - adakar.com

News Société Article Société Plus de 2,5 tonnes de drogues incinérées à Kaolack Publié le mardi 30 janvier 2018 | Sénégo

Plus de 2,5 tonnes de drogues incinérées à Kaolack

Au total, 2 605 kilogrammes de chanvre indien, ont été incinérés en marge des célébrations à Kaolack de la Journée mondiale des douanes.



Une quantité importante de médicaments contrefaits, des cigarettes de contrebande et diverses autres drogues saisies dans le centre du pays font également partie des produits incinérés, a indiqué un communiqué reçu à l’agence de presse sénégalaise.



Le coordonnateur de la Direction générale des douanes, Moctar Keytani Doucouré, le procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Kaolack, Alioune Cissokho et divers autres représentants de l’administration et des forces de sécurité ont participé à cette opération organisée à Mbadakhoune, une commune du département de Guinguineo.



La commune de Kaolack a abrité durant le week-end les festivités marquant la Journée mondiale des douanes célébrée cette année sur le thème : « Un environnement commercial sûr au service du développement économique« .