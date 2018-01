Pêcheur Guet Ndar tué : L’armée déployée aux larges des côtes mauritaniennes - adakar.com

Pêcheur Guet Ndar tué : L'armée déployée aux larges des côtes mauritaniennes
Publié le mardi 30 janvier 2018

Pêcheur Guet Ndar tué : L’armée déployée aux larges des côtes mauritaniennes

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye à Guet Ndar ce lundi a tenu à calmer le jeu après les incidents qui se sont déroulées à Guet Ndar qui a vu les pêcheurs de la localité s’en prendre aux boutiques détenues par les maures qu’ils ont vandalisé et brûlé.



Pour le Ministre de l’Intérieur, l’Etat du Sénégal a pris les devants en déployant l’armée navale aux larges des côtes mauritaniennes pour surveiller de près les événements, pour la plupart, dramatiques aux pêcheurs sénégalais.



A l’en croire, le Sénégal ne permettra plus que les garde-côtes mauritaniens poursuivent les pêcheurs sénégalais jusque dans les eaux du Sénégal. « C’est fini, on n’acceptera plus. Rassurez-vous que les tueries vont cesser car l’armée est envoyée pour superviser tout cela », a-t-il révélé.



Du côté de la Mauritanie, l’argument avancé est que les tirs « étaient destinés aux moteurs des pirogues, mais malheureusement, une balle a atteint Fallou », du nom du pêcheur tué.



Pour rappel, le côté sénégalais attend l’autopsie de la victime pour déterminer les causes de la mort avant de récupérer la dépouille.