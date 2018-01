Moussa Diop , Directeur général de : ‘’Aucune loi ne m’interdit de vendre un terrain à l’Apr’’ - adakar.com

Moussa Diop , Directeur général de : ''Aucune loi ne m'interdit de vendre un terrain à l'Apr'' Publié le mardi 30 janvier 2018 | Enquête Plus

Accusé de favoritisme dans la vente d’une partie du patrimoine de la société Dakar Dem Dikk (Ddd) qu’il dirige, à l’Alliance pour la République au pouvoir, Me Moussa Diop a livré, ce week-end, sa part de vérité.







La polémique autour de la vente d’une partie du patrimoine de la société Dakar Dem Dikk (Ddd) au parti du président de la République, indispose Me Moussa Diop. Le directeur général de ladite société, pour couper court aux spéculations, a tenu, ce week-end, à Dakar, une conférence publique de clarification. Lors de cette rencontre aux allures d’un meeting politique, le leader d’Alternative générationnelle/Jotna (Ag/Jotna) a balayé d’un revers de main toutes les accusations de favoritisme portées sur sa personne. ‘’Il n’a jamais été question, dans cette opération, de brader les terres de Ddd ou d’accorder des faveurs à une association politique, fût-elle celle du président de la République. Aucun avantage n’a jamais été accordé à l’Apr’’, a-t-il d’abord tenu à clarifier, avant d’entrer dans les détails de la procédure ayant abouti à cette opération.



En effet, selon le Dg de Ddd, ces terres dont il s’agit appartiennent à Ddd et sont restées inexploitées pendant des années. ‘’Il n’y avait rien dans ces terrains, depuis 17 ans, à part des herbes. Ils ne peuvent restés indéfiniment inexploités, alors que l’entreprise a besoin d’argent pour investir davantage et améliorer les conditions de travail du personnel qui a augmenté’’, a-t-il soutenu. Avant de poursuivre : ‘’Quand on a des bijoux de famille et qu’on a des problèmes, il faut vendre pour trouver des solutions. Nous avons donc jugé nécessaire de rendre utile cette bande de terre avec quatre lots de terrain dont deux à vendre, un pour y ériger le siège de Ddd et un autre pour construire un deuxième magasin de pièces détachées pour les 475 nouveaux bus récemment acquis.’’



Selon l’allié de Macky Sall, ‘’le premier terrain a été vendu à une banque à 1 milliard de francs Cfa. Le deuxième intéressait également une autre banque qui a finalement désisté, après que l’autre a acheté. Elle a voulu payer le m2 à 450 000 F Cfa. Etant donné que nous avons déjà vendu à 500 000 F Cfa le m2, nous ne pouvions pas vendre en deçà de ce prix. C’est par la suite que nous avons vendu à une association politique qui a voulu payer au prix qui intéresse Ddd, à 1 milliard’’, confie-t-il. Et d’ajouter : ‘’Aucune loi ne m’interdit de vendre à une association qui fait de la politique ou qui s’active dans les finances. Il faut que les gens reviennent à la raison. Dans ce pays, on parle de trop de choses qu’on ne maîtrise pas. Qui ose m’affronter dans ce débat juridique n’a qu’à m’amener au tribunal’’, fulmine-t-il.



Il s’y ajoute que, selon Me Moussa Diop, contrairement à ce qui se dit depuis lors, aucune entorse n’a été faite à la procédure ayant abouti à la vente de ces deux terrains. ‘’Nous ne nous sommes pas levés un beau jour pour vendre. La procédure a été enclenchée en 2015 et nous avons commandité une expertise foncière qui a déterminé les prix en court dans la zone. Ce n’est pas le Dg de Ddd qui a donc fixé les prix, mais plutôt l’expert foncier qui a dit que les prix varient entre 300 000 et 700 000 F Cfa, et que le prix moyen sur la Vdn est de 500 000 F Cfa’’, clarifie-t-il.



Pour Me Moussa Diop, toutes les opérations ont été faites avec l’aval du Conseil d’administration et des Impôts et domaines. ‘’A l’unanimité, le Conseil d’administration de Ddd m’a autorisé à vendre. On n’a rien bradé. J’ai vendu à 500 000 F Cfa le m2 dans l’intérêt de la société et de ses travailleurs. C’est pourquoi je suis très surpris qu’un syndicaliste dise, dans la presse, qu’il ne sait pas comment cet argent a été géré, alors que c’est lui-même qui a reçu le chèque’’.



Devant un déficit budgétaire qui est passé de 4,1 milliards, en 2012, à 1,1 milliard, en 2017, la société Dakar Dem Dikk s’est résolument engagée dans un processus de redressement. C’est pourquoi, avec l’argent récolté de la première cession, le Dg prévoit d’acheter de nouveaux bus pour 200 millions, de recruter des travailleurs pour 100 millions, de relever les bus bleus en panne pour 100 millions, d’édifier un nouveau siège pour 350 millions de nos francs. Aussi, ‘’200 millions sont-ils prévus pour la prise en charge médicale des travailleurs qui ne se soignaient pas correctement, comme les cadres, 150 millions pour l’Ipm et 350 millions pour l’habitat’’.



ASSANE MBAYE