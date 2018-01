La Fête du Printemps chinois célébrée, vendredi - adakar.com

La fête du Printemps 2018, appelée aussi le nouvel an chinois, sera célébrée à partir de vendredi, à 18 heures à travers plusieurs spectacles de danse et de chant au Grand Théâtre National, indique un communiqué transmis à l’APS.



La Troupe artistique de la province du Henan de Chine, composée principalement des artistes du Théâtre de chant et de danse de Zhengzhou et des moines du Temple de Shaolin du Mont Song, sera invitée au Sénégal début février pour donner deux spectacles de kung-fu de Shaolin, de danse et de chant au Grand Théâtre National les 2 et 3 février prochain, selon la même source.



En collaboration avec l’Association des ressortissants chinois au Sénégal, l’Ambassade de Chine organisera aussi une soirée de gala de la fête du printemps, vendredi, lit-on dans le communiqué.



Des ressortissants chinois à Dakar se réuniront à cette occasion pour fêter ensemble l’arrivée du nouvel an chinois, indique le texte.



"La Fête du printemps tombe le 1 er jour de l’année lunaire chinoise, plus précisément le jour de la seconde Pleine lune qui suit le Solstice d’hiver, et se situe toujours entre le 21 janvier et le 20 février dans le calendrier grégorien", précise la même source.



