Viol présumé en Casamance: après la découverte de leur mensonge, les touristes espagnoles prennent la fuite

Viol présumé en Casamance: après la découverte de leur mensonge, les touristes espagnoles prennent la fuite Publié le mardi 30 janvier 2018 | Setal.net

Après le démenti samedi du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, les touristes espagnols qui ont déclaré avoir été violées en Casamance, ont pris la « fuite » de peur certainement se faire arrêter. Elles sont passées par la Gambie voisine où elles ont pris le vol pour rejoindre leur pays, rapporte la Rfm.



Jeudi dernier, des individus armés non encore identifiés, ont braqué un véhicule en provenance de Kafountine, qui transportait 7 passagers dont 4 touristes espagnoles. Ces derniers dont trois femmes ont révélé à la gendarmerie avoir été enlevées puis entraînées dans la brousse avant d’être violées et libérées.