Tambacounda : Accord entre le Préfet et les conducteurs de Mototaxis

Un accord a été trouvé entre le Préfet de Tambacounda, Mor Talla Tine, et les conducteurs de motos Jakarta.

L'autorité a décidé de suspendre "jusqu’à nouvel ordre" la mesure exigeant des conducteurs de mototaxis la production de nouveaux documents. Cette décision a été prise au terme de pourparlers avec les délégués des jeunes transporteurs.

"Je leur (les conducteurs de motos Jakarta) ai dit que pour ce qui est des doléances relatives au permis de conduire, à la carte grise et à l’assurance, ces pièces ne leur seront plus demandées jusqu’à nouvel ordre", a assuré Mor Talla Tine, sur les ondes d'une radio communautaire. Le préfet précise que les conducteurs de mototaxis doivent obligatoirement suivre une formation avant d’obtenir le permis de conduire.

Les deux-roues sont utilisés comme moyens de transport de passagers, à Tambacounda. Les conducteurs de motos, en grève, avaient dressé des barrages sur plusieurs routes de la commune, pour protester contre la décision des autorités administratives qui leur réclamaient des papiers. Une grève qui avait fortement perturbé le transport urbain à Tambacounda...