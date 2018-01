Concertations politiques : les Pr. Amsatou Sidibé et Coumba Ndoffène Ndiaye quittent le cadre et mettent sur pied ANDE ARE SENEGAL (communiqué) - adakar.com

les Pr. Amsatou Sidibé et Coumba Ndoffène Ndiaye quittent le cadre et mettent sur pied ANDE ARE SENEGAL

Nous membres du pôle des non-alignés : Pr. Amsatou SOW SIDIBE leader du parti CAR LENEEN Pr.Coumba Ndofféne NDIAYE leader du parti RPJD. Avons quitté le cadre de concertation, sur le processus électoral. Les motifs : Blocage autour des questions essentielles telles que : 1 le parrainage 2 la caution 3 le bulletin unique à la place des bulletins multiples. Constatant jusqu’ici l’absence de consensus autour de ces questions déterminantes pour l’organisation d’élections transparentes et sans violences gages d’une stabilité sociale.



Fort de ce constat, nous avons quitté depuis le mardi 24/01/2018, la table de concertation et lançons un appel à tous les leaders de partis politiques soucieux des enjeux actuels de ces questions pour venir se joindre au front de refus ANDE ARRE SENEGAL.



Nous rappelons que notre participation au cadre de concertation avait é t é par une volonté de participer à l’élaboration d’un code consensuel pour d’élections libres et transparentes.



Malheureusement tout au long des concertations nous avons observé, une volonté manifeste de la mouvance présidentielle d’imposer aux autres acteurs que nous sommes des points de vue qui bafouent les droits et libertés politiques consacrées par la constitution les lois et règlements. Autant de stratégies qui faussent l’esprit et le jeu électoral et favorise le parti au pouvoir et ses alliés aux prochaines élections présidentielles.



Fait à Dakar ce dimanche 28/01/2018

Par : Pr. Amsatou SOW SIDIBE leader du parti CAR LENEEN Pr.Coumba NDofféne NDIAYE leader du parti RPJD.