Cession de terrain à l'Apr : Le Dg de Dakar Dem Dikk prêt à répondre devant la justice Publié le mardi 30 janvier 2018

Il n’y a eu aucune irrégularité dans la vente du terrain de Dakar Dem Dikk (Ddd) à l’Alliance pour la République (Apr). « La vente des deux parcelles de la société a été faite dans le respect exclusif des intérêts de Ddd et de ses salariés », jure le Directeur général de la société, dans le Quotidien.

Pour prouver sa bonne foi, Me Moussa Diop se dit, d’ailleurs, prêt à répondre devant la justice pour clarifier la situation. « Je suis prêt à répondre devant la justice parce que tout ce que nous avons fait relève de la transparence. Mais, si mes accusateurs n’ont pas gain de case, je vais leur réclamer 300 millions FCFA en guise de dédommagement », prévient-il. Il s’agit d’un terrain de 2000 mètres carrés, situé sur l’Avenue Cheikh Anta Diop, vendu à 600 millions FCFA à l’Apr.

Selon Dakar Dem Dikk, « il n’y a pas eu d’entente directe dans ce dossier car beaucoup de prétendants étaient en piste ». Entre autres, Oil Libya, la Banque Atlantique, Diamond Bank et l’Apr. « Au final, les deux parcelles ont été vendues au même prix (500 mille le mètre carré) à deux entités différentes : Diamond Dakar et l’Apr », explique Me Moussa Diop. Qui assure que dans cette affaire, il n’y a pas eu de favoritisme au profit du parti présidentiel.