Décès de l'ancien ministre Ousmane Seck : Un grand commis de l'Etat s'en est allé Publié le mardi 30 janvier 2018 | Le Soleil

L’ancien ministre de l’Economie et des Affaires économiques sous Abdou Diouf dans le premier gouvernement dirigé par le regretté Habib Thiam, Ousmane Seck est décédé, hier, à Dakar avant d’être inhumé à Thiès. Il avait 79 ans.



Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, le défunt a servi l’administration plus de deux décennies. Il a été adjoint au gouverneur de Thiès, sa ville natale où il a bénéficié d’une fonction élective en tant que maire. Cadre compétent, il dirigea le Cabinet de Abdou Diouf alors Premier ministre du président Senghor. Il entra, pour la première fois, au gouvernement comme ministre de la Coopération avant de se retrouver à la tête du département de l’Economie et des Finances.



Poste qu’il quitta une année après l’accession de Abdou Diouf à la magistrature suprême. Une période qui avait coïncidé avec l’affaire des imputations budgétaires et le scandale au sein de la Douane avec le bateau grec où plusieurs personnalités et hommes d’affaires furent impliqués. Après le gouvernement, il atterrit à la Banque islamique de développement (Bid) à Jeddah où il occupa le poste de vice-président.



Frère de l’ancien directeur de la Télévision nationale, Cheikhou Oumar Seck et actuel directeur du Comité permanent pour l’information des affaires culturelles de l’Organisation de la conférence islamique (Comiac), Ousmane Seck est revenu pour diriger la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) avant de retourner dans le monde des finances. Musulman, ce haut fonctionnaire maîtrisait parfaitement le Coran. A sa famille, la rédaction du Soleil présente ses vives condoléances.





Abdoulaye THIAM