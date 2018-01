Sénégal: manifestation après la mort d’un pêcheur tué par des garde-côtes mauritaniens - adakar.com

Saint Louis (Sénégal) - Des centaines de personnes ont manifesté lundi à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, après la mort ce weekend d'un jeune pêcheur sénégalais tué par des garde-côtes dans les eaux territoriales mauritaniennes, a constaté un journaliste de l'AFP.



Au moins trois boutiques appartenant à des Mauritaniens ont été pillées par

les manifestants, qui ont été dispersés par la police à coups de grenades

lacrymogènes.



Des véhicules ont également été incendiés et au moins deux policiers et un

gendarme ont été blessés par des projectiles lancés par les manifestants, qui

ont scandé des slogans pour réclamer des licences de pêche en Mauritanie.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des garde-côtes mauritaniens ont tiré

sur une pirogue transportant neuf pêcheurs sénégalais qui circulait dans leurs

eaux territoriales, non loin de la frontière entre les deux pays, a indiqué

une source sécuritaire mauritanienne.



Un "jeune pêcheur de 19 ans" originaire de Saint-Louis, qui se trouvait à

bord de la pirogue, a "succombé" à ses blessures, a précisé la même source.



"Nous condamnons avec la plus grande énergie cette intervention des

gardes-côtes mauritaniens", a déclaré lundi sur la radio privée RFM le

ministre sénégalais de la Pêche, Oumar Guèye.



"Il n'existe pas d'accord (de pêche entre le Sénégal et le Mauritanie) mais

cela ne doit pas justifier l'utilisation de balles réelles jusqu'à que cela

entraine mort d'homme", a-t-il ajouté.



"Puisqu'il y a mort d'homme, le corps doit être déposé à Nouakchott pour

qu'il y ait une autopsie" avant son rapatriement, a expliqué M. Guèye, en

appelant "au calme" les manifestants.



Un accord de pêche qui liait Dakar à Nouakchott n'a pas été renouvelé

depuis janvier 2016 en raison du refus de la partie sénégalaise d'observer

l'obligation de débarquement des prises en Mauritanie, prévue par une nouvelle

réglementation mauritanienne.



Les pêcheurs sénégalais, particulièrement ceux de Saint-Louis, sont

confrontés à une raréfaction de la ressource halieutique dans leur pays due

notamment à une surexploitation. Ils dépendent en partie des eaux

poissonneuses de la Mauritanie voisine, selon des professionnels de la pêche.



Des incidents entre gardes-côtes mauritaniens et pêcheurs artisanaux de

Saint-Louis, souvent accusés de violer l'espace maritime mauritanien, sont

fréquents ces dernières années.



