Le Nepad change de nom pour devenir l'Agence de développement de l'UA Publié le lundi 29 janvier 2018 | RFI

© Présidence par DR

Panel de haut niveau sur l’éducation dans le cadre du 30e Sommet de l’Union africaine

Addis-Abeba, le 28 janvier 2018 - Le président de la République Macky Sall a pris part au Panel de haut niveau sur l’éducation dans le cadre du 30e Sommet de l’Union africaine qui se tient à Addis-Abeba, en Éthiopie. Tweet

Le Nepad (Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique) change de nom. Il s'appellera désormais Agence de développement de l’Union africaine.



Derrière ce changement de nom, il y a la volonté de rendre plus opérationnel cet organe de planification et de coordination des projets de développement en Afrique. C’est ce qu’explique le président sénégalais, Macky Sall qui préside actuellement le Comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement du Nepad.



« C’est parce que nous sommes devenus une terre d’opportunités et de promesses considérables qu’il nous faut également changer de stratégie pour être dans le temps de l’action. L’Afrique est sur la bonne voie. Les projets s’accélèrent dans le secteur des transports, des TIC, de l’énergie où nous devons renforcer nos efforts pour résoudre le paradoxe d’un continent doté d’immenses ressources naturelles mais où l’électricité est la plus chère dans le monde. La question de l’énergie doit rester au cœur des priorités du Nepad si nous voulons réussir le pari de l’industrialisation du continent », a-t-il déclaré.