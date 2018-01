Me El Hadji Diouf exclu du procès Khalifa Sall - adakar.com

Me El Hadji Diouf exclu du procès Khalifa Sall Publié le lundi 29 janvier 2018

© aDakar.com

Me El Hadj Diouf, avocat, député et président du Parti des travailleurs et du peuple

L’avocat ne peut plus plaider.



La décision a été prise ce lundi matin par le juge Malick LAMOTTE qui reproche à la robe noire de s’être constituée pour la défense de la Ville de Dakar mais de ne défendre que le maire.



« Me El Hadji DIOUF vous êtes partie civile et à ce titre vous ne pouvez pas défendre une nullité. Je suis dans l’obligation de vous dire que vous ne pouvez plus plaider dans ce procès car vous avez invoqué l’article 372 du Code de procédure pénale », a soutenu le magistrat malgré les protestations véhémentes de Me DIOUF.