News Politique Article Politique Construction du siège national de l’Apr- Les Femmes de Rufisque donnent une contribution de 500.000FCFA Publié le lundi 29 janvier 2018 | Rewmi

Maquette du siège de l`Apr

En marge de la cérémonie de remise du chèque de financement des femmes de FEDES par le Conseil départementale de Rufisque, les femmes militantes de l’APR ont tenu à remettre à leur coordonnateur départemental, Oumar Gueye, une enveloppe contenant la somme de 500.000 FCFA, à titre de leur participation à la construction de leur siège national. Répondant ainsi, par le geste, à l’appel lancé en SEN (Secrétariat exécutif national) par leur président de parti, Macky Sall. En effet, lors de cette rencontre, le SEN avait adopté le projet de construction du siège de l’Alliance pour la République, prévu sur un terrain de 2000 m2 acquis par le parti et situé sur l’avenue Cheikh Anta Diop. A en croire le document sanctionnant cette rencontre, la direction avait jugé que « dix ans après la naissance l’Alliance pour la République, le Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République appelle à une mobilisation exceptionnelle de tous les responsables et militants du parti pour la réalisation de ce projet porteur de sens ». Dès lors, le SEN avait décidé de lancer une campagne nationale de souscription et mis en place un comité pour l’organisation et la gestion transparente de cette campagne.



Djiby GUISSE