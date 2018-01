Ameth Fall Baraya, « allié occulte de l’Apr », suspendu du Pds - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ameth Fall Baraya, « allié occulte de l’Apr », suspendu du Pds Publié le lundi 29 janvier 2018 | Senego.com

© aDakar.com par DF

Elections locales: Le camp de Ameth Fall Braya entend poursuivre la riposte judiciaire à Saint-Louis

Dakar, le 14 Juin 2014- Les avocats de la coalition And Dekkal Ndar ak Sopi, dirigée par Ameth Fall "Braya", promettent de présenter vendredi devant la cour d’appel de Saint-Louis (nord) des "preuves consistantes" de la victoire de leur client à l’élection des membres du conseil municipal de cette ville. La liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a été déclarée vainqueur. Son leader, Mansour Faye, actuel ministre de l`Hydraulique et de l`Assainissement, a été élu maire de Saint-Louis par la majorité des conseillers élus , lundi. Photo: Ameth Fall Braya, responsable PDS à Saint-Louis Tweet

La fédération Pds de Saint-Louis, réunie en Ag samedi dernier, a pris la résolution de suspendre Ameth Fall Braya des structures du parti pour « fautes graves et répétées ».



« Ameth Fall Baraya a volontairement demandé aux partis membres de Bby à diriger le comité d’accueil des présidents Macky Sall et Macron à Saint-Louis le 03 février 2018, choisissant délibérément d’entrer en contradiction manifeste avec la démarche du Pds », souligne la résolution parvenue à Senego.



Motivant cette décision, la fédération, se fondant sur les actes posés régulièrement par M. Fall ainsi que sur ses déclarations publiques qui « défient les positions politiques du parti dans les médias est persuadée qu’il est un allié occulte de l’Apr de Macky Sall, chargé de saboter le déploiement correct de notre appareil politique à Saint-Louis ».



« Nous considérons que c’est manquer d’élégance militante d’accepter d’être au cœur d’un dispositif politique dont le seul but est de détruire notre parti, son chef et son candidat pour la présidentielle de 2019, le frère Karim Wade« , lit-on, entre autres…