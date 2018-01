Mouvement « J’aime Dakar » : Aby Ndour veut créer 1000 emplois entre 2018 et 2020 - adakar.com

Mouvement « J'aime Dakar » : Aby Ndour veut créer 1000 emplois entre 2018 et 2020 Publié le lundi 29 janvier 2018

Aby Ndour a créé un mouvement dénommé « J’aime Dakar »

Au-delà de la musique, Aby Ndour veut embrasser une carrière politique. Elle a créé un mouvement dénommé « J’aime Dakar ».



C’est au cours de l’ouverture de sa nouvelle boutique de vêtements traditionnels, sise à l’avenue Bourguiba, en présence de ses proches et des membres de sa famille, dont Youssou Ndour, qu’elle a procédé à l’annonce dudit mouvement.



« Quand je choisis le nom de « j’aime Dakar » pour mon mouvement, cela ne veut pas dire qu’il s’intéresse uniquement à la région de Dakar. Par contre, il est élargi et ouvert à toutes les régions du Sénégal et la diaspora« , a dit Aby Ndour à nos confrères de L’Obs. À travers « j‘aime Dakar », elle veut créer 1000 emplois entre 2018 et 2020.



» Avec ma moindre notoriété dans ce pays, je me suis dit qu’il est normal de rassembler les femmes et les jeunes pour faire de l’émergence une réalité. Je suis Sénégalaise et je pense que chaque citoyen doit jouer sa partition pour le développement du pays », a-t-elle ajouté.



Toutefois, pour vulgariser la mission et les objectifs de son mouvement, elle effectuera son lancement le 6 mars 2018 au Théâtre national Daniel Sorano. « Mais, nous n’écartons pas de collaborer avec quiconque voudra travailler avec nous, à condition qu’on ait la même vision… « , précise-t-elle.