Attaque contre initiative 2035- La Cojer monte au front ! Publié le lundi 29 janvier 2018

A peine mis sur pied, le Mouvement Initiative 2035 (I35) déclenche au sein de l’Apr une chienlit sur fond de querelles de ménage. La Cojer monte au créneau pour défendre Mame Mbaye Niang et Cie.



Ceux qui s’attaquent au mouvement Initiative 2035 se trompent de cible et d’ennemi. La précision est faite par la Cojer qui estime que l’heure est à la mobilisation de toutes les forces, à l’intérieur comme à l’extérieur du parti, pour bien entamer la bataille présidentielle de 2019. En effet, les jeunesses républicaines authentiques se sont indignées de la récente sortie de jeunes du parti se réclamant d’Initiative 2019, qui s’en sont pris aux responsables d’Initiative 2035.



‘’Ces attaques en dessous de la ceinture, inélégantes et lâches contre de jeunes leaders politiques tels que Mame MBaye Niang, Me Aliou Sow ou encore Abdou Khafor Touré qui ont eu le courage de s’assumer et de venir renforcer le Président, le parti et la coalition, sont détestables et doivent publiquement être dénoncées’’, ont-il martelé. Selon ces jeunes apéristes, ‘’les acteurs de cette forfaiture ont fait preuve d’idiotie, d’un manque de culture politique et d’une indiscipline flagrante parce qu’ils inscrivent leur action dans une perspective contraire aux intérêts vitaux du Président et du Parti.’’ Mieux ou pis, ils estiment qu’il est insensé et inadmissible qu’à un an de la présidentielle, de voir des jeunes faire ni plus ni moins que du sabotage. Par conséquent, ils mettent en garde les initiateurs du mouvement ‘’Initiative 2019’’. ‘’Personne ne laissera prospérer cette vaine tentative d’isolement et de chantage sur le Président de la République’’. En vérité, révèlent-ils, ‘’Initiative 19’’ est une action commando lancée contre le président Macky Sall pour le freiner dans sa volonté de mettre en avant des Sénégalais compétents’’.